來自越南的新住民范氏梅簪（左）與先生分別拿著越南的燈籠是五星造型，與台灣的圓形燈籠。（圖／移民署提供）

移民署北區事務大隊台北市服務站日前舉辦新住民家庭教育及法令宣導等生活適應課程，邀請來自越南的新住民陳秋柳「戲說人生」，為了讓青春期的女兒認同母國文化，陳秋柳帶著女兒一起參與舞台劇及電影的演出，現除了演戲邀約不斷，15歲的女兒鄭琬諠找到興趣，考上華岡藝校，因此獲得成長、實現自我。

中秋佳節即將到來，台北市服務站特別與來自越南、印尼、馬來西亞、菲律賓、日本的新住民朋友，一同製作台灣中秋燈籠。剛嫁來台灣的越南新住民范氏梅簪笑著說，第一次做台灣燈籠很新鮮，越南的燈籠是五星造型、不是圓的。陳秋柳則補充，台灣中秋吃柚子，但越南則是過年才吃柚子，兩國文化相差很大。

陳秋柳現是台北市服務站通譯，來台18年，目前演過電影《愛琳娜》，HBO電視影集《第三佈局 塵沙惑》及台灣電視劇展《3天2夜》、《媽媽不見了》、《面容》、《家事》、《請進，這裡為你而開》、《漂洋過海來愛你》，舞台劇《蜜莉安的詭計》、《吉卜拉》，創作詞曲《我從越南來》，還有2021新北市鼓藝節宣傳影片等。

陳秋柳帶著15速的女兒一起參與舞台劇及電影的演出，在舞台劇《蜜莉安的詭計》、《吉卜拉》及電視劇展《3天2夜》等作品裡，都能看到陳秋柳與女兒同台演出綻放越南文化火花，透過參與各類活動，與孩子一起成長，是鼓勵陳秋柳在台生活的原動力。

陳秋柳轉述女兒鄭琬諠很感謝媽媽帶著她演戲，透過磨練挖掘出自己的表演天分，現在已經有人找她演舞台劇了，等於實現了夢想。

除了透過越南、印尼、馬來西亞、菲律賓、日本等多語志工通譯向在場新住民宣導台灣全面防堵非洲豬瘟，「不輸入、不網購、不丟廚餘」等「三不」政策外，台北市服務站主任蘇慧雯還向大家說明最夯的「振興五倍券」，只要持有有效居留證的外籍配偶（含大陸、港澳）及無戶籍國民、永久居留證之外國人及持外交官員證件者，都可以在明年4月30日前領用。