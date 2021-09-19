今天（19日）是中秋連假第二天，國道3號（福爾摩沙高速公路）發生6車連環撞車禍，事故地點在南下422.4公里、過崁頂交流道的南州路段，目前事故仍在處理中，南向全線封閉，開放路肩通行，後方車流嚴重回堵，所幸車禍沒有造成人員傷亡。警消獲報已趕抵現場指揮排除，而詳細的事故原因仍有待調查釐清。