國3南州段南向6車連環撞 剩路肩通行嚴重回堵 11:382021/09/19 中時新聞網 張達智 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國3南向422.4公里、過崁頂交流道處，發生6車連環撞車禍，造成車流回堵。（截自國道即時影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天（19日）是中秋連假第二天，國道3號（福爾摩沙高速公路）發生6車連環撞車禍，事故地點在南下422.4公里、過崁頂交流道的南州路段，目前事故仍在處理中，南向全線封閉，開放路肩通行，後方車流嚴重回堵，所幸車禍沒有造成人員傷亡。警消獲報已趕抵現場指揮排除，而詳細的事故原因仍有待調查釐清。 中秋連假首日國道午後再現車流 省道往景區路段易塞 中秋節連假首日報復性出遊 半天逾萬車輛湧入花蓮 #國3 #崁頂交流道 #連環撞 #回堵 #車禍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中秋連假 國道6大路段易塞車 國道1號彰化南下路段 昨晚已湧現車潮 04:102021/09/18 焦點要聞 迎4天連假 西部國道傍晚車多 國5下午3時後壅塞 13:292021/09/17 生活 國道車流湧現 麗寶Outlet人潮增2成 清水服務區外帶生意強強滾 15:152021/09/18 生活 中秋連假報復性出遊返鄉 國道1號彰化段塞到紫爆 11:572021/09/18 生活 連假第2天國道8大地雷路段出爐 這2段塞到深夜 09:242021/09/19 生活 中秋佳節返鄉出遊 交通局籲預先查詢即時路況 17:322021/09/18 生活 中秋連假爆車潮 台1線佳冬段小貨車司機酒駕撞毀電線桿 19:142021/09/18 社會 大陸中秋假期 鐵路估載客4000萬人次 04:102021/09/19 焦點新聞 橋科聯外道路拓寬 繁榮大岡山 04:102021/09/19 地方新聞 中秋連假開跑 楊梅警建議交通因應 20:012021/09/17 社會 一早國5就塞！連假第2天交通量預估增為1.4倍 10:352021/09/19 生活 社會熱門新聞 每月僅6千元家用 妻撈出10萬開房明細 驚知尪在外「玩很大」 - 社會 要求女學生只能穿短裙！狼師尾隨偷拍內褲還列清單 下場慘 - 社會 健身教練偷拍性愛片拒分手 女友氣炸報警意外起底他是通緝犯 - 社會 恐佈! 11男同志雜交毒趴 被逮才知大家都是愛滋男 - 社會 吃泡麵放「微波爐加熱」 下秒轟然巨響 母女陳屍家中 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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