（gustav_iden instagram帳號／吳敏菁彰化傳真）

（gustav_iden instagram帳號／吳敏菁彰化傳真）

挪威三鐵選手伊登（Gustav Iden）前年頭戴彰化「埔鹽順澤宮」的帽子，一舉奪下法國鐵人三項冠軍，讓伊登和順澤宮在台灣爆紅，去年伊登參加德國拉廷根鐵人三項賽又戴順澤宮幸運帽，再贏得冠軍，今天伊登又在美國猶他州拿下三鐵70.3世界錦標冠軍，神帽再發威，鄉親為他欣喜若狂。

挪威選手伊登，今早頭戴埔鹽順澤宮宮帽，在美國猶他州，再度以3小時37分13秒拿下三鐵70.3世界大賽冠軍。這項獲獎的消息，迅速在彰化傳開，大家直呼「好神啊」。

順澤宮總幹事陳守欽說，一直持續都有在關心伊登動態，也時常留言給伊登，雖然語言不通，但伊登知道台灣有一群默默在替他加油打氣的民眾，今天消息一出來，大家都很替他高興，埔鹽鄉長許文萍也開心的在臉書分享。

伊登在台灣時間19日凌晨1點左右，成功拿下鐵人三項世界錦標賽70.3英里，為113公里項目冠軍，賽中騎著代言的台灣捷安特，戴彰化埔鹽順澤宮帽子，跑過終點時高舉布條，游泳1900公尺24分54秒、單車90公里1小時58分59秒、跑步21.1公里1小時11分32秒，總和3小時37分13秒的成績，再摘冠軍。領獎時依舊戴著順澤宮神帽，並在Instagram貼文「依舊是世界冠軍」！

彰化鄉親真是又開心又感動，直呼「順澤宮代言人」、「帽子再一次揚名國際」、「他還在戴那頂帽子XD」、「神帽顯神功」。