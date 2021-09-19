南韓「國民妹妹」IU（李知恩）外型甜美、唱作俱佳，近年在影劇上也有亮眼成就，人美心善的她時常低調捐款，種種暖心善舉更是南韓演藝圈中樂善好施代表之一，這也讓粉絲們幫她起了「善行天使」的新稱號。

IU自出道後，都會在發生重大災難，或別具特別意義的日子，向弱勢團體捐贈善款，像是今年5月IU慶祝29歲(南韓年紀)生日時，為了報答所有一直支持她的人，便以粉絲與自己的名義聯合捐出5億韓圓(約台幣1180萬)。

9月18日是她出道滿13周年，IU特別親自向目前代言的7個品牌商提案，一起募資幫助守護疫情前線的醫護與弱勢族群們，這項別具意義的提案當然也獲得廠商支持。根據IU所屬公司統計，募得的物資總價值估計達8.5億韓元之多。

除了天使般善舉外，今年因為疫情因素許多演藝活動停擺，但總是念著粉絲們不忘的IU仍透過社群軟體與大家見面。為了慶祝出道13周年，IU特別穿上圍裙大秀廚藝，現場烹製韓國傳統料理「牛肉海帶湯」與「辣炒豬肉」。

穿起圍裙的IU看來頗有大廚架式，烹調手法上也是有備而來，最終成品滋味更獲得一旁經紀人試吃認可。在最後影片結尾中，後製單位貼心放上IU整段吃播，讓見到女神用餐樣子的粉絲們不禁大喊：「看起來好好吃，我也想吃」、「加水加水加水～超可愛的」、「很認真在煮 但有點好笑」、「推推，後面的吃播好好看」。