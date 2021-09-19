國民黨主席將於9月25日投票，昨（18日）日舉辦電視辯論會，輿情民調網站《聲量看政治》針對國民黨主席選戰4位候選人在辯論會的表現聲量進行綜合評比，表示辯論會後的單日聲量，孫文學校總校長張亞中和前新北市長朱立倫縮短差距到2%、前彰化縣長卓伯源漲4%、惟現任黨主席江啟臣跌6%。

臉書粉專《聲量看政治》以即時社群聲量與GoogleTrend等三大系統，針對國民黨主席4位候選人昨在政論發表會後的表現聲量進行綜合評比，今（19日）在臉書發文指出，張亞中以36.97%暫時領先，朱立倫以34.98%緊追在後，江啟臣以19.2%位居第三，卓伯源僅8.84%暫居最後。

該粉專分析說，與昨日公布藍營4位候選人在本月1日至17日的網路聲量比較，張亞中多了0.56%、朱立倫多了1.66%、卓伯源多了3.97%，惟江啟臣減少6.19%。整體趨勢並未改變，張亞中仍領先，朱立倫緊追剩下2%，江啟臣聲量更弱化，卓伯源有起色但影響不大。

該粉專強調，昨第二場辯論單日聲量計算，仍採昨日的新聞聲量、即時社群聲量與GoogleTrend三大系統，共7項指標，包括新聞聲量中的新聞數、網友心情按讚數、新聞分享數、新聞評論數、新聞留言數，以及即時新聞社群約24小時的聲量統計，與該時段區間GoogleTrend的搜尋聲量數據進行綜合評比。