大陸演藝圈近期不平靜，陸續爆出鄭爽、吳亦凡、張哲瀚和趙薇等流量藝人逃稅、性侵等不良事跡，讓陸政府決心要徹底整肅娛樂圈，除了將劣跡藝人全面封殺，近期又頒布「查稅令」，定期檢查演藝人員的稅收狀況，如年底前自首可依法減輕或免罰；巧合的是，最近高達700家明星工作室都被註銷，不禁引發外界聯想是否有息息相關。

根據陸媒綜合報導，大陸國家稅務總局辦公廳近日為落實中宣部相關要求，發布通知進一步加強文娛領域從業人員稅收管理，對於明星藝人、網路主播成立的個人工作室和企業，依規採用查帳征收方式申報納稅，2021年底自首及及時糾正涉稅問題者，可依法從輕或免予懲罰，否則依法嚴處。不僅如此，明星藝人、網路主播經紀公司和經紀人及相關製作方的稅收管理也被加強，稅務總局會督促其依法履行個人所得稅代扣代繳義務，並切實規範文娛領域涉稅優惠管理，依法調查明星藝人、網路主播是否應享受稅收優惠的情況。

張庭、林心如的工作室近期被註銷，她們對外解釋是跟資源整合有關。（圖／微博@張庭、林心如）

截至9月12日，已有700多家明星工作室及經紀相關企業被註銷，包括魏大勳、鄧超、唐嫣、文章、馬薇薇、趙本山、朱正廷、孟美岐、吳宣儀、沈騰、井柏然、黃曉明、張庭和林心如等人，其中6月份最多，破100家註銷，但林心如已透過經紀人澄清工作室是自行註銷，主要是為了資源整合，張庭也透過友人向《中時》澄清，註銷的9間公司是因沒有開展業務，沒有存續必要。