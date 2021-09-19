今日傳出中國海關總署以檢出檢疫性有害生物為由，自9月20日起將禁止台灣蓮霧、釋迦出口至中國。綠委鍾佳濱表示，過去因中國把關農產品寬鬆，因此台灣也是出口次級品過去，若中國現在要認真，台灣的品管勢必得跟著提升，長期來說有助台灣農業競爭力。

中國海關總署動植物檢疫司今日發函通知各直屬海關表示，今年來中國海關多次從台灣輸至中國的蓮霧、釋迦等農產品中，檢驗出檢疫性有害生物「大洋臀紋粉蚧(Planococcus minor)」，因此要求自明日起暫停受理台灣蓮霧、釋迦報關。

鍾佳濱指出，台灣的農產品其實主要是以內需市場為主，因為台灣農業生產條件不佳，土地小，人工又貴，跟國際相較下，價格沒有優勢，但台灣勝在農業技術好、農產品品質好，因此受到國內市場歡迎。

鍾佳濱說，但因台灣的農商品作物發達，所以有些商品仍是以外銷為導向。舉例來說，香蕉就是其中一種基於特定國家有強烈需求，因此台灣採大量種植方式，由工廠專門收來做外銷。

鍾佳濱表示，由於農產品運輸是一大成本，因此一般來說，除了美國、澳洲等土地面積大的國家以外，其他多數國家在行銷農產品的策略上，都會往鄰近國家行銷，因此台灣農產品賣到中國是很合理的選擇。

鍾佳濱指出，中國有開發中國家的特質，在過去對農產品檢疫有很高的隨意性，把關也未落實，台灣農民知道中國市場「有門路可走」，所以品管比較寬鬆，相較之下，農民絕對不會拿日本、歐盟市場開玩笑，因日、歐檢驗是出了名的嚴格。

鍾佳濱說，這次的事件看來或許是政治上干預，但無論如何，若中國若真要落實農產品的嚴格檢驗，那也不是壞事。因為如此做法，中國將會自我提升，脫離次級市場，這對台灣也是好事，讓台灣農業提升競爭力。

鍾佳濱表示，今年3月間，也曾發生過中國以檢疫不合格為由，禁止台灣鳳梨輸中，結果政府帶頭喊搶救，日本等友好國家友情支持，海外僑胞用力買，但這種模式並不健康，可一而不可再。

鍾佳濱認為，過去台灣農業長期當將自己定位為農業製造業。農委會應該要趁此機會，讓農產品好好提升品質，長期來說，對台灣農業會是好事一樁。