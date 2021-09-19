再過兩天即將迎來今年的中秋節，有網友發問，中秋節是外來的習俗，應該改成「台秋節」才對。有人說，「嘴巴的抵制還當真？」，但有人則認為，「台灣國成立那天就會改囉！」
今（2021）年中秋節迎來4天連假，從中南部到花東景區皆出現爆量人潮與車潮，往離島澎湖、小琉球、綠島和蘭嶼的船班幾乎班班客滿，合歡山武嶺也湧入大批遊客，早早就塞爆一旁的停車場，墾丁南灣沙灘還有遊客「忘了」戴口罩。
而也有網友在PTT發文問道，中秋節是外來的習俗，農曆新年、端午都是，這些節日應該都要取消才對。應該改成「台秋節、台端節」，也不應該吃月餅了。桃園與過去三國演藝的桃園三結義有關，應該改成「台園」！
網友留言回應，那要改的很多，例如「台央政府」、「台央氣象局」、「台央大學」、「台間選民」、「台崙高中」等。反對改名人認為，韓國、日本、越南好像也有過中秋節。
有人中肯表示，「嘴巴的抵制還當真？」，但有人則認為，「台灣國成立那天就會改囉！」
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