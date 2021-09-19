國民黨主席選舉19日上午在台中舉行政見發表會，朱立倫第一位闡述理念，他首先砲轟民進黨的能源政策，從頭到尾就是騙騙騙，至今每年綠能只進步0.1％，多少年才能達到20％。朱向國人喊話，年底四大公投都要過，猛轟民進黨欺騙、欺壓人民，4大公投案不僅是表達民意，更是倒閣不信任案，要讓蘇內閣下台。

朱立倫也聚焦罷免不適任立委，他表示，下個月刪Q陳柏惟罷免案，對台中海線非常關鍵，點名陳柏惟都在搞政治鬥爭，不關心民眾健康，沒有為人民發聲，這種立委不罷免他要罷免誰？朱承諾如果自己當選馬上進駐台中，而台北就要發起罷昶，讓民進黨知道我們的決心，所有違反民意的民意代表都要罷掉。

話鋒一轉，朱立倫強攻對手張亞中，他說，兩岸主張可以有很多想法，但是要穩健務實，亞中兄認為自己被扣紅帽子，其實張教授過去20年來以統派引以為傲，學界、媒體都尊稱為統派理論大師，沒有任何貶抑。

朱立倫舉證，張教授在2008提出兩岸和平發展協定，許多黨內人士在10多年前就拜讀了每一個條文，張教授主張一中同表，簽這個條約不能稱為中華民國，只能自稱台北中國，「我們是中華民國創建者，卻改稱台北中國！」

朱提到，張教授寫的長文主張，兩岸和平備忘錄對中共北京來講「就是最好一國兩制，走向兩岸通一的最好方法」，他反問「一國兩制」台灣可以接受嗎？紅統不是朱立倫說的，也不是民進黨說的，是國際對於張教授的評論。

朱否認扣紅帽子，澄清只說張是著名統派學者、統派理論大師，但張所主張的和平協定、一國兩制、一中三憲，以及兩岸統合、兩岸統一，這些主張會被視為紅統及急統。

朱說，他尊重任何想法，但是國民黨要面對的是全民、全世界，要讓大家清楚國民黨的中心思想就是捍衛中華民國，任何任要傷害中華民國都是我們敵人，台獨、紅統就是我們的敵人，強調國民黨就是正藍，不能變成小綠、小白，永遠要捍衛中華民國。