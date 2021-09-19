美國自阿富汗撤軍，阿富汗政權一夕變天。前參謀總長李喜明以阿富汗為例表示，美國一直贏，但是今天證明美國沒有統治阿富汗；面對大陸軍力威脅，李喜明說，國軍「勝戰」的定義就是，讓敵人佔據台灣任務失敗，讓敵人無法把政治力量散佈到台灣每個地方，沒有統治的能力，這就是他定義的成功。

根據自由亞洲電台報導，李喜明與壯闊台灣聯盟發起人吳怡農，9月17出席中研院社會學研究所一項線上座談會，做上述說明。

至於中共會不會武力犯台，李喜明說「你要想他一定會來，你也不要想他什麼時候會來」，唯一的方法就是讓他做不了。從國家安全戰略角度來看，對戰爭態度有三個，第一是預防它，防止戰爭發生。最好大家都不要打仗。如果不行，我們就嚇阻，讓他不敢動。如果嚇阻失敗，就想辦法不讓他達到目的。

所謂「嚇阻」，李喜明認為，一是懲罰性嚇阻，核子彈，但是臺灣沒有能力。第二種方式是「拒止式嚇阻」，告訴對方你要打我不會贏，你會犧牲很大。第三是延伸性嚇阻，這是專門為美國發明，像是北大西洋公約組織(NATO)、美日、美韓同盟關係。李喜明說，台灣與美國沒有聯盟，「口頭保證不叫保證不能信，放在心裏就好。」

李喜明說，台灣只剩「拒止式」嚇阻，如果嚇阻不成功就要想辦法打贏。可是解放軍1年2000多億美金預算，他現在海軍超過美國，他是全世界最大海軍。我們國防預算1年120億美金，差不多是20倍，「想怎麼去打贏他，不要去講那些讓人家聽不下去的話。」

既然打不贏，李喜明說他提出的「整體防衛構想」第一件事，就是重新定義「勝戰」，阿富汗是個例子，美國一直贏，但是今天證明他沒有統治阿富汗，「這剛好印證我們重新定義勝戰的方法。」

李喜明也不認為應把過半的國防預算都投注在先進的戰機、軍艦，根據所有外國的研究，戰爭一開始敵人會先以遠距離摧毀，即使不被摧毀，基地也會被毀，很快地失去空防能力，「飛機飛不起來，投資是否划得來」。

李喜明說，中科院研發成果有些與他想法有差距，但是他非常推崇一項武器，中科院有發展一個檔次不高，備受輕視的紅隼反裝甲火箭，看過它打好幾次，蠻喜歡，檔次不高，類似針筒打完就丟，不需要保養，把裝備打壞，他就不能征服你。

李喜明主張該強化後備部隊改革，設立「國土防衛部隊」，除後備軍人，甚至包括現役警察、海巡、消防人員都能訓練，變成「小型、自主、機動、分散」。

李喜明說，就像拿阿富汗，「只要分散、存活、機動」，「就算你上來，我打完就快跑。」政府說要「保衛城鎮戰」，就是控制的觀念。你讓他控制沒關係，但是他每天睡不好覺。武器不用裝甲大軍，只要輕機車、越野車、輕機槍、簡易爆破裝置、刺針飛彈，反裝甲火箭筒，把武器分儲在各個警察局、消防隊、海巡署，到處都有武器庫。這類似「7-11」超商的概念，一個店沒用，到處都有很難消滅。