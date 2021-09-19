國民黨主席選舉今天在台中市舉辦辯論會，候選人張亞中駁斥外界批他「急統」指出，他的愛台灣和平備忘錄受到鋪天蓋地攻擊，他很積極，但不極端，提出解決兩岸和平怎麼是搞極端？這是民進黨所不願意看到的，一定會以「亡國感」及「亡黨感」攻擊他，呼籲大家要站出來一起打敗民進黨，結束兩岸仇恨。

國民黨主席選舉將在25日舉行投票，今天在台中市舉辦候選人辯論會，第一個發言的候選人張亞中表示：「民進黨最怕的就是我」，批評民進黨建立強大的愛台灣論述，醜化國民黨、兩岸敵意，國民黨要如何招架？他持續宣揚兩岸和平發展、建立論述，在街頭上從未放過民進黨，20年來打拼從沒怕過民進黨。

張亞中批評，國民黨很了不起，來台灣後進行土地改革、發展經濟、推動九年國教及保衛台澎金馬安全等。他若當選黨主席，明年1月就向民進黨下戰帖藥辯論228事件，這是理念對決、歷史文化對決，是國民黨在思想與民進黨決戰的開始 。

張亞中指出，他提出的愛台灣和平備忘錄，受到很多挑戰，鋪天蓋地批評他是武統、急統，若他當選後會完蛋， 讓人毛骨悚然，甚至連國民黨這樣講，他提出解決兩岸和平的方案怎麼是搞極端？他宣揚中華文化、打擊民進黨，一直很積極，但不極端。

張亞中表示，促進兩岸和平不是容易的事情，做成就無法遭做「恐中」，「我是民進黨最怕的」，接下來會以「亡國感」及「亡黨感」來攻擊。他呼籲，黨主席選舉不是大風吹、換人做做看，而是要找回理念，與民進黨對戰，結束兩岸仇恨。