2022年九合一選舉將至，花蓮市長魏嘉賢任期屆滿，外傳花蓮藍軍支持群正醞釀力挺吉安鄉長游淑貞直攻花蓮市長寶座，各界譁然，不過游淑貞強調，自己希望能連任吉安鄉長，盼能在8年任期內做好做滿，目前並無參選市長的具體規畫。

國民黨籍花蓮市長魏嘉賢2022年任期屆滿，必須推舉市長人選，面對極可能參選的實力派民進黨籍縣議員張美慧，藍軍支持者為求勝選，期盼實力雄厚的游淑貞轉戰花蓮市，一決雌雄。

藍軍支持者表示，游淑貞有吉安鄉長行政經驗，加上縣議員服務期間，服務範圍擴及市區，加上前縣長傅崐萁力挺，由她代表藍軍參選花蓮市，是不二人選。

游淑貞2018年，從國民黨花蓮縣13鄉鎮市長選舉提名結果脫穎而出，經與民進黨鄭乾龍、前民政處長邱展謙激烈競爭後，成功角逐吉安鄉長一職。

2022年選舉將至，游淑貞近日頻遭點名與勸進直攻花蓮市長，讓她深感壓力笑說，感謝大家的鼓勵和肯定，不過3年前擔任吉安鄉長後，隨即承擔「幸福任務」，歷經996天，夜以繼日地引領公所團隊，打造吉祥安和之鄉，一路走來，無怨無悔。

儘管鄉長的工作辛苦，當看到鄉內建設陸續產生亮點，十分欣慰，游淑貞表示，未來只希望步步為營，以順利推展8年鄉政為首要目標，懇請鄉親能給予她服務吉安8年的機會，履行「繽紛吉安．幸福城鄉」的願景。