近期面對巨大危機的大陸恒大集團官方網站18日公告，針對部分管理人員提前贖回恒大財富投資產品一事，集團公司高度重視，已要求該6名管理人員提前贖回的所有款項必須限期返回，並給予嚴厲懲處。

據公告表示，截止2021年5月1日，時任恒大集團總部、各產業集團總裁助理以上高管及地產集團各省公司董事長、總經理，以及時任恒大財富副總經理以上管理人員，共計44人持有恆大財富58筆投資產品。從5月1日至9月7日期間，上述管理人員中，有8人的9筆投資產品到期正常兌付，有9人新認購13筆投資產品，有6人提前贖回12筆投資產品；截止9月8日，有39人仍持有恆大財富50筆投資產品。

針對部分管理人員提前贖回恒大財富投資產品一事，集團公司高度重視，已要求該6名管理人員提前贖回的所有款項必須限期返回，並給予嚴厲懲處。集團公司要求恒大財富必須嚴格按照已公佈的兌付方案執行，確保公平公正、一視同仁。同時恒大財富中層以上員工必須堅守職位，繼續做好客戶服務工作。

據每日經濟新聞稍早報導，9月10日恒大集團主席許家印在恒大財富專題會上明確表示，要確保所有到期的財富產品儘早全部兌付，一分錢都不能少。隨後9月12日晚間，恒大財富執行董事兼總經理杜亮承認自己在5月31日贖回恒大財富理財產品，理由是家裡有急事。