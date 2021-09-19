健身教練偷拍性愛片拒分手 女友氣炸報警意外起底他是通緝犯

新北市25歲黃姓健身教練與女友小娟（化名）交往期間，屢次趁性愛偷拍不雅影像，小娟要求刪除遭拒，憤而與黃分手，黃男為求復合，恐嚇散布不雅影像，小娟怒向警方報案。警方查出黃男因傷害案通緝中，上月底至土城區健身房逮捕黃男，並查扣手機、電腦，依傷害通緝及妨害秘密、恐嚇罪嫌送辦。

據了解，小娟透過朋友介紹與黃男認識，深入交往後察覺黃男會趁她不注意時，用手機偷拍性愛過程，最初認為男友是為了增添情趣，並未刻意制止，但她發現偷拍頻率太過頻繁，甚至她更衣時也被偷拍，要求刪除還遭拒絕，為此引發爭執，最後於上月底向黃男提出分手。

不料，黃男竟以散布不雅影像要脅小娟復合，小娟盛怒下向警方報案。警方至土城區健身房逮捕黃男，並持搜索票至其板橋區的住處搜索，從查扣的手機、電腦及雲端中發現儲存為數不少的不雅影像檔案。

偵訊後，黃男傷害通緝部分已移送桃園地院歸案，另涉嫌恐嚇、妨害秘密則函送新北地檢續辦。

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