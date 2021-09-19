53歲廖姓補習班老師，長期要求女學生穿短裙上課，之後再拿手機偷拍內褲，或進廁所偷拍如廁畫面，檢警去年獲報自廖的電腦、隨身碟查到列有學生列表清單的數十個偷拍影像檔案夾，事後3名女學生提告，台北地院依妨害秘密等罪判處廖男徒刑8月，得易科罰金。但法官以最高額罰金每天3000元重懲，罰金共計72萬元。另3女已提民事訴訟，向廖求償。

廖男原是北市中山區某數學補習班負責人，去年間因女學生上廁所時，發現廖男尾隨偷拍，回家告訴父母報案，檢警到廖男家中和補習班搜索，查扣電腦以及隨身碟。廖男自稱因案已一年多沒有收入。

檢警發現，廖男電腦及隨身碟的40個資料夾的照片，時間從2001到去年間，但拍到只有女生下半身，由於廖另自行製作學生清單，註記部分被害人身分，檢警循線找到7名被害人，事後有3人提告，其他女生則不願追究。

檢方查出，3名被害人分別自2011年9至2017年9月、2012年1月至2014年7月、2011年9月至2017年6月遭廖偷拍裙底春光，廖男坦承因好奇偷拍，由於他當老師的習慣，所以製表列冊，檢察官依妨害秘密等罪起訴廖男，並請求法官依《兒童及少年福利與權益保障法》，加重其刑。

北院審理時，廖男認罪，法官審酌廖身為師長，利用女學生對其信任，多次竊錄身體隱私部分，致3名被害人內心留下難以抹滅陰影，且他竊錄行為長達多年，被害學生甚多，其行徑膽大囂張，目無法紀，加上被害人拒絕和解，判處應執行徒刑8月，得易科罰金，並以罰金3000元折抵1日。可上訴。

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