針對關心國民黨主席選舉即將於25日進行投票，候選人朱立倫、張亞中、江啟臣和卓伯源4雄交鋒，引發關注。台東縣長饒慶鈴19日在臉書表示「支持朱立倫 我＋1」，並貼出1張日前與朱立倫的合照。

饒慶鈴說明支持朱立倫3大理由：「關心台東」4位當中，他是唯一1位親自拜訪蘭嶼、綠島，並且帶著資源協助離島居民的候選人。在這兩三年沒有任何公職的期間，他依然持續關注台東、不時來做公益。

再者，「具備黨主席的高度」，饒慶鈴表示，她做過兩屆中常委、1年黨副祕書長，深刻體會黨主席這個位子需要1位能調和鼎鼐、了解地方基層、傾聽並包容不同的聲音、經歷不同職務並且願意為黨犧牲奉獻的人。

饒強調「沒有2022，哪來2024」，大家只關注到朱立倫要不要選2024，卻忘記在此之前更重要2022的提名，才是新任黨主席立刻面臨的壓力。身為黨主席，如何擴大國民黨在地方基層選舉的影響力，才有資格代表台灣民眾，站上兩岸和平談判桌。最後她說「一起為美好的未來努力，支持朱立倫，我＋1」。