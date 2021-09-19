國民黨立委林為洲 (吳家豪攝)

前副總統呂秀蓮 (吳家豪攝)

民進黨新竹市長林智堅日前提出新竹縣市合併成近日政壇話題，前副總統呂秀蓮昨夜於臉書發文建議，全國行政區域可重劃為7都2特區。藍委林為洲日前主張，臺灣簡化為中央及地方政府即可。綠委鍾佳濱今日表示，自己傾向朝政府二級化著手，才能解決目前所遇到的問題。

呂秀蓮指出，為臺灣長治久安，行政區的重劃可分為7都2特區，包括臺北都(臺北、基隆、宜蘭及新北東邊鄰近基宜部分併入)、新北都、桃園都(桃園、新竹縣市、苗栗)、臺中都(臺中、彰化、南投)、臺南都(雲林、嘉義、臺南)、高雄都(高雄、屏東)、花東都(花蓮、臺東)，以及高山特別行政區(海拔1千公尺以上山地區)、離島特別行政區(臺灣周邊離島)。

林為洲說，贊成縣市合併升格，並認為臺灣未來長遠的規劃發展，應採中央、地方的兩級政府制度即可，否則直轄市、非直轄市的地方政府，每年都在吵統籌分配款，徒增政治紛擾，國土及行政區規畫有檢討的必要。

鍾佳濱表示，若以新竹縣市合併議題為例來討論，其實背後涵括3種不同切入角度，「都會生活圈整合」、「財稅收劃不公平」以及「地方政府層級整併」。

鍾佳濱指出，呂副總統應是從「都會生活圈整合」的角度切入，而各種區域性劃分設計，見仁見智、各有所長；但若是扯上直轄市升格、人口規模等因素，就會失焦。

鍾佳濱說，過去臺灣地方制度加入財稅收劃這項核心要素，是因為國民政府當年因有外來統治的不安全感，才會設計出集錢集權、強幹弱枝的做法。雖然臺灣已經全面民主化，但由於選票人口分佈不均惡化，此癥結反而更加無解。

鍾佳濱認為，應從政府層級簡化(二級化)著手，調整地方制度，讓地方政府運作模式和中央一致，並改革地方派系操弄選舉、促進公民世代參與、提升政府效能，才能解決目前臺灣政府治理所遇到的問題。