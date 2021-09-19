高公局表示，今（19）日中秋連假第2日上午國道壅塞路段主要有國1南向湖口-新竹、王田-彰化、北向圓山-汐止、高架南向中壢轉接道-楊梅、北向下塔悠-汐止端；國3南向三鶯-龍潭、烏日-霧峰；國3北向木柵休息站至南港系統；國5南向南港系統至頭城等。

截至上午11時，國道全線交通量32.4百萬車公里，預估本日交通量120百萬車公里。

另查今日上午9時13分於國3南向423.8公里處發生2輛小客車追撞，占用外側車道事故，9時30分排除，造成後方回堵3公里；10時16分於國1南向169公里處發生1輛小客車自撞護欄，占用內線車道事故，10時32分排除，造成後方回堵2公里；10時57分於國3南向422.4公里處發生6輛小客車追撞，占用全線車道，僅能通行路肩，11時38分排除，造成後方回堵6公里。

高公局研判下午國5南向南港系統-坪林、北向宜蘭-坪林可能會出現車多情形；建議用路人透過高公局高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

為避免塞車分散車流，高公局呼籲連假出外旅遊民眾南北長途走國3及台61，短途不要上國道，替代道路不用等，並請多搭乘公共運輸。