今日傳出中國海關總署以檢出檢疫性有害生物為由，自9月20日起將禁止台灣蓮霧、釋迦出口至中國。綠委周春米今日表示，台灣水果的外銷市場已逐漸分散到其他地區，未來應開闢多元市場分散風險。

中國海關總署動植物檢疫司今日發函通知各直屬海關表示，今年來中國海關多次從台灣輸至中國的蓮霧、釋迦等農產品中，檢驗出檢疫性有害生物「大洋臀紋粉蚧(Planococcus minor)」，因此要求自明日起暫停受理台灣蓮霧、釋迦報關。

周春米指出，台灣近年來早已和大陸多次交手，也清楚大陸的做法，目前台灣生鮮水果的外銷市場也從過去以大陸為最倚賴的主要市場，有分散到其他市場的趨勢。

周春米說，農委會數據顯示，今年上半年水果外銷大陸金額占所有市場的比重，已從去年上半年的75％，大幅降低到51.6％。

周春米表示，早在今年2月底的鳳梨事件，農委會就已經有加速開發多元市場的腳步，未來也希望農委會能協助農民朋友努力拓展其他市場，並搭配相關行銷措施，加速開闢多元市場以分散風險。