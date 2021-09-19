不少人都有去購物消費，需要留下姓名的經驗。近日一名女大生表示，自己姓「趙薇的趙」，但許多店家常常會聽不懂，或不知道是哪個「趙」，除了星巴克的店員寫成「兆」之外，甚至還有人直問她「要不要改成林小姐」，令她哭笑不得。

原PO昨（18）日於論壇《Dcard》指出，自認「趙」在所有姓氏中已算大眾，當別人向她問姓名時，她總是以「我姓趙薇的趙、趙麗穎的趙，或是趙又廷的趙」，但還是有許多店家聽不懂，甚至發生有趣的事。

原PO透露，某次她去星巴克消費，店員問及貴姓時，她以「我姓趙」回答，對方聽完後立刻拿筆將她的姓寫在杯子上，過了一會後，店員喊「ㄓㄠˋ小姐的飲料好囉！」她看到杯子上寫著大大的「兆」，霎那間懷疑「這真的是我的飲料嗎？」

又有一次，她打電話訂餐，店員要她留下姓氏，她也以「我姓趙」回答，沒想到對方竟反問，是「孝」嗎？電話裡她解釋多次，對方仍表示聽不懂，甚至向她提出改姓氏要求，「對不起我不知道妳說的是哪一個字，幫妳改林小姐可以嗎？」

雖然已有多次類似的經驗，但是當有店員問她姓名時，她仍會回答「我姓趙」，若對方露出一臉狐疑的表情時，她就會急忙改口「啊其實我兩天前改姓林了，雙木林，林小姐」，令她忍不住大嘆「姓氏的困擾」。

這段經歷曝光後，隨即登上網站熱門，引發不少網友共鳴，「我姓柳，但已經被當成劉非常多次了」、「我都說我姓耳東陳，結果對方都會問我是耳小姐嗎？」、「我也姓趙，但我後來也都一律說我姓吳」；更有人表示，「遇到這種店員，內心都會忍不住吶喊，要對方多念書」。