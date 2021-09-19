921震災將滿22周年，新北市工務局表示，新北市當初被列管為需拆除重建的25件紅單建物已全部解除列管，需要補強的黃單建物也從576件降至12件，將持續輔導民眾辦理修復補強，力拚全數解列，保障民眾生命財產安全，市府也提供建築物免費耐震初評服務，協助民眾重建家園。

1999年發生的921大地震，造成新北市多處建築物損壞，適逢22週年，工務局統計，當年市府共計受理3225件建物申請評估，經專業技師鑑定評估後，需拆除重建或需修復補強者共計601件，其中25件建物被列為紅單，有拆除重建必要性，另外576件建物則被列為黃單，認定建築物非主要結構損壞或鄰近建物傾斜達一定程度以上，需修復補強。

工務局指出，紅單建物最後解列一案是位於泰山明志路2段的「南亞歐式花園新城」，於去年6月完成拆除作業後展開重建。25件被列管的紅單建物中，共計已有22件完成重建、1件已拆除不打算重建，2件已完成拆除進行都市更新，紅單部分已全數解除列管。

針對需修復補強的黃單建物，市府不斷積極動員至少1600餘人次協助，已完成修復或停止使用並解除列管564件，剩餘最後12件目前仍持續輔導中，希望早日還給民眾安全家園。

工務局表示，災後重建是一條漫漫長路，市府也額外推出「免費耐震能力初步評估」，讓民眾可以透過評估報告了解房屋的耐震能力，也減輕民眾辦理耐震初評的負擔，至今一共協助3394件。

而針對建物耐震評估結果，有進一步的房屋修復或補強規劃，則可洽詢內政部委託的國家地震工程研究中心，尋求「階段性補強補助」輔導說明。