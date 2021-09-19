全美台灣同鄉聯誼會第43屆年會盛大開幕，資深媒體人趙少康今（19）日透過視訊越洋連線發表專題演說，他表示，在座都是力挺中華民國派的台灣鄉親，心心念念的是國民黨2024年能不能重返執政、撥亂返正；對於台美局勢，他直言，美國想的是維持霸權地位，怎麼會是台灣利益？若蔡政府想著在兩岸鬧事，美國會馳援台灣，不是愚民就是真的笨。

趙少康在臉書指出，民進黨拚命要拿下總統大位，想的不是怎麼讓年輕人買得起房子，不是國家的未來，他們拚的是自己的官位、荷包，而獨派也很淸楚，民進黨根本不敢搞台獨建國，但是先說先贏，贏了就可以分官分資源，好康太多了。

全美台灣同鄉聯誼會是在中美斷交前成立，趙少康說，美國政府如何從尼克森時代「聯中制俄」到卡特拋棄台灣；從川普總統的後期，到拜登總統上台，美國想的當然是維持美國的霸權地位，怎麼會是台灣利益？蔡政府以為在兩岸鬧了事，美國會馳援台灣的想法，不是愚民就是真的笨。

趙少康接著提到，拜登從阿富汗撤軍，背棄盟友，各國都在罵，只有蔡政府不敢批評，他認為，阿富汗是台灣的前車之鑑，美國不可靠，台灣的安全要靠自己，但蔡英文只會緊抱美國大腿，在兩岸關係上挑釁。且美國從阿富汗撤軍，戰略重心移到亞太，中美對抗，台灣首當其衝，可是美國到現在為止，只會賣武器給台灣，讓台灣自己承受中共的砲火，哪天中美擦槍走火，中共不敢對美國開火反而對台灣開火，台灣被迫要自己承擔。

圖為美軍5月在赫爾曼德（Helmand）省和阿富汗部隊的交接儀式中，降下美國國旗。（美聯社）

趙少康直言，民進黨不要九二共識，馬英九時候的活路外交沒有了，馬英九執政期間，因為九二共識讓台灣能以觀察員身分參加WHA年會，現在卻在國際組織中，連一點活動空間通通都沒了。大陸壓縮台灣的國際活動空間，已連非政治性活動都被打壓，主辦單位被逼著把我們改成「中國台灣」，大陸小粉紅民族主義高張，一點小事就出征台灣藝人，即使國台辦之後出面緩頰，傷害都已經造成，因為民進黨上台，讓脆弱的兩岸關係更不堪一擊，大陸的戰狼外交，小粉紅氣焰高漲到處出征，對兩岸都沒有好處，只徒增惡感。

要為台灣的未來、世代正義而戰，趙少康強調，這是戰鬥藍必須站出來的原因，因有戰鬥力才能制衡民進黨，戰鬥藍是一種政治運動，民進黨的傲慢、專權、沉淪、腐化，正在啃蝕台灣的民主，藍軍如果不能奮力抵擋，就會失去存在的價值。