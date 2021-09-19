釀酒人瑞耶斯精彩滑回本壘。（MLB臉書）

密爾瓦基釀酒人成為第3支確定晉級季後賽的球隊，他們19日擊敗小熊，在國聯中區91勝57敗一支獨秀，後頭的紅雀（78勝）、紅人（77勝）都毫無威脅。這是釀酒人連續第4個球季殺進季後賽，幾乎篤定以分區冠軍身份晉級。

此戰最精采的一球是在8局下，釀酒人寇頓王擊出安打，瑞耶斯(Pablo Reyes)越過三壘後直撲本壘。這球不是平飛安打，第一時間有被一壘手擋下來但沒接住，二壘手跑過來撿球急傳本壘，捕手康崔拉斯(Willson Contreras)回身觸殺瑞耶斯，主審判定安全上壘！

這球乍看是觸殺成功，小熊提出重播挑戰之後，發現瑞耶斯實在厲害，他在滑向本壘的一瞬間，側身抬左腕避開了康崔拉斯的手套，再以左手觸碰壘包。主審沒有爭議維持安全上壘的原判。

鈴木一朗當年效力洋基時，有一次是「先繞開捕手再回頭碰觸本壘板」，至今被視為神技。

這是釀酒人全場第6分與最後一分，他們以6-4擊敗小熊，這個滑壘也被稱讚為「衝進季後賽的滑壘」。在國聯西區的巨人、道奇之後，釀酒人也保證至少以外卡晉級季後賽，同時在中區封王的「魔術數字」剩下3。

在去年因應疫情的縮水球季，大聯盟修改賽制擴充季後賽席位至16隊，國聯中區居然有4隊晉級季後賽。釀酒人排在中區第4晉級，首輪遭到國西冠軍道奇擊敗（三戰兩勝制）。釀酒人成軍至今只打過1次世界大賽，但沒有摘冠。