大陸海關19日突發「禁台蓮霧令」，但對占全台蓮霧種植面積7成的屏東來說似乎有點無感，不少蓮霧農直呼傻眼，因為現非產季、且屏東蓮霧又以內銷為主，不過屏縣府統計，大陸在屏東蓮霧僅1、2成的外銷中就占8、9成銷量，對蓮霧產業還是有一定影響。

屏縣府指出，屏東蓮霧的種植面積3000多公頃，占全台蓮霧種植面積7成，而產量也是占7成，每年平均3、4公噸，當中外銷僅占1、2成，如今年的外銷量為1700餘公噸，不過銷到大陸的量就達1600餘公噸，占外銷量高達8、9成，所以「禁台蓮霧令」還是對屏東的蓮霧產業有一定影響，將向農委會了解狀況後，評估如何協助農友。

不過，多數屏東蓮霧農對「禁台蓮霧令」很無感，林姓果農說，屏東蓮霧產季是在12月至隔年4、5月，所以在非產季聽到這種訊息，沒什麼感覺，再者，蓮霧產量越來越少，到年底還有沒有貨可以外銷都是個未知數。

「就怕衝擊市場價格。」楊姓果農則說，相較其他農作物禁銷大陸，蓮霧的影響比較低，而果農擔心的其實是蓮霧回到國內市場後，價格會慘不忍睹，因為銷往大陸的蓮霧品種是以泰國種的子彈蓮霧為主，這款蓮霧是國內市場接受度較低的品種，國人比較不喜歡吃，所以價格本來就不好，因此若這批蓮霧無法銷到大陸的話，回到國內市場的價格一定更慘。

「對農民很不公平。」佳冬農會總幹事林淑玲指出，雖然屏東蓮霧的外銷量很低，但這種規定對蓮霧農來說仍是一種傷害，尤其是種子彈蓮霧的蓮霧農，之後的銷路與價格可能是要面臨一番考驗。