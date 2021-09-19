60歲的退休女教師日前接到詐騙電話，前往銀行要提領150萬元存款，警方獲報到場，婦人先是對警員比手勢「噓」！將寫著「幫我看看是否詐騙」的紙條遞給警方；機警的員警將她拉到一旁解說，婦人才驚覺差點受騙慶幸保住存款。警方呼籲民眾要提高警覺，以免受騙。

警方指出，台中市第三分局健康派出所巡佐董至宏、警員徐紹軒，日前執行邏勤務時，接獲轄內金融機構通報，有婦人欲提領150萬鉅款，疑似遭人詐騙，員警火速趕赴現場瞭解，警方到場向該名蘇姓退休女教師詢問為何要提領大筆現金。

警方表示，當時還在通話中蘇姓婦人比出「噓」的手勢，刻意壓低音量，害怕被電話另一頭的人聽到；她將寫著「幫我看看是否詐騙」的紙條遞給警方。員警請婦人先結束通話並將婦人帶到一旁坐下並安撫情緒；員警描述常見詐騙案例，邊詢問她是否遇到類似的狀況。

蘇姓女教師聽完員警描述詐騙集團如出一轍套路才頓時恍然大悟。並向警方說，她在家中接到自稱健保署的人員來電，表示健保卡有異常使用情形，疑涉嫌違法情事，對方協助她將電話轉接至檢警機關，稱她因涉及《洗錢防制法》，要監管帳戶，並警告因偵查不公開，相關內容不得告訴其他人，電話也不可掛斷。