國民黨主席選舉19日上午在台中舉行政見發表會，前彰化縣長卓伯源聚焦罷免陳柏惟及竹竹合併升格議題，並感嘆國民黨現行制度將失聯黨員拒於門外，造成國民黨弱化，支持者「恨鐵不成鋼。卓自詡出身基層，願當最專職、最無私黨主席，「雖然不是最優秀，但立志做大事，一定讓國民黨2024重返執政。」

「中秋節月圓人團圓，每逢佳節倍思親。」卓伯源感性表示，國民黨大家庭裡面，每一個都是兄弟姊妹，每一個都是親人，佳節前夕感謝國民黨對國家做出努力、貢獻的人，感謝江主席臨危受命，承接重擔走過這段艱難時期。

接著卓也稱許張亞中，肯定張教授是學術理論大師，且有充足勇氣，是競選最多次黨主席，也參與總統初選，屢敗屢戰，這種奮戰精神就是國民黨精神。而朱立倫前主席是黨內敬仰的政治前輩，從立委、桃園新北地方首長到行政院副院長，對國家努力貢獻功不可沒。

卓伯源說，每一個人都有優缺點，並非十全十美，自己28歲當選彰化縣議員，擔任副縣長、選上立委及2屆縣長，都要歸功於鄉親栽培。為什麼要參選黨主席？因為看到國家向下沉淪，民進黨一黨獨大、絕對權力、絕對腐化，可惜，國民黨失去監督與制衡力量，

卓表示，要讓台灣好，民進黨必須下台；要讓民進黨下台，國民黨必須要強；國民黨要強，要有一位新的領導、新的主席、新的改革，為國民黨帶來新希望，這是大家的期待。

卓說，在基層各地，大家對國民黨有一份深厚的感情，因為中國國民黨是創建中華民國的政黨，民眾看不慣、受不了民進黨的貪汙腐敗，大家也很難過，為什麼國民黨不堅強起來？國民黨弱化「恨鐵不成鋼」。

「天理不可測，天理就在人民心中，國民黨就是要順天應人，掌握了解並且得到民意支持。」卓也說，民進黨成立獨立機關，卻成為東廠機構，民進黨成立促轉會、黨產會，沒收水利會、婦聯會、國民黨財產。

卓伯源也抨擊民進黨操控掌控媒體，在國民黨一黨獨大時，民進黨要求政黨退出校園，國民黨很老實撤銷知識青年黨部，民進黨卻趁虛而入，掌控校園。在我們執政時，民進黨要求黨政軍退出媒體，國民黨很老實退出，結果現在幾乎所有媒體被民進黨掌控，變成一言堂。

卓表示，自己若當選黨主席，一定團結大家力量，罷免陳柏惟等不適任立委，不然就辭去黨主席。陳柏惟在立院表決時阻擋疫苗進口，害大家找不到疫苗打，還同意萊豬進口，反觀盧秀燕市長不卑不亢，在美國AIT處長酈英傑面前嗆聲，陳柏惟卻軟腳讓台灣人吃萊豬，民進黨還動員為陳柏惟講好話、擦脂抹粉。

卓提到，最近新竹市長林智堅搞竹竹合併，新竹縣市才102萬人口，彰化有129萬人口，如果竹竹合併升格，彰化一定首先跳出來抗議，應該讓彰化先升格，民進黨政府應弄好區域計畫、財政劃分，才是負責任作法

卓伯源自認出身基層，願意當任最專職、最無私黨主席，強調自己雖然不是最優秀，但立志做大事，不做大官，一定讓國民黨2024重返執政，國民黨一定會贏。