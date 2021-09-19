一名40歲泰國男子17日接種完第3劑AZ疫苗後，當天半夜開始狂咳，並且在隔日凌晨身亡，家屬痛心直指和疫苗有關，不過當局目前還在進行屍檢，確切死因還不明朗。

《曼谷郵報》（Bangkok Post）報導，40歲泰國救難人員本肯（Prasong Boonkhian）昨（18）日凌晨2時被母親發現陳屍自宅臥室。

家屬表示，本肯身體健康、很少生病，17日下午4時過後才接種第3劑AZ疫苗，不過在接種疫苗後，本肯卻在當天深夜開始咳嗽，當時他還在房裡抱怨：「我肯定會死在今晚。」

由於房裡的燈一直都是亮著的，本肯的母親在18日凌晨2時左右上前查看，卻發現本肯已經在自己的床上斷氣。

家屬認定本肯是因為打疫苗才死亡，他的母親說曾警告本肯不要接種第3劑疫苗，無奈任職的單位已經為他造冊，「我要為我的家人伸張正義，我兒子很健康，我從沒想過他會因為這個喪命」，「他樂於助人，每次有事故發生，他總是前去幫忙。」

她說家人正在蒐集證據提交給有關單位，以釐清死因，「我不會讓其他家庭經歷同樣悲劇。」

目前本肯的遺體已經送往醫院進行解剖。

泰國公共衛生部疾病控制署署長歐帕（Opas Karnkawinpong）表示，截至11日，泰國已經施打4000萬劑疫苗，其中有628人死亡，不過專家認定，當中的249人死因和疫苗無關，死因包括神經系統感染、嚴重肺炎、敗血症等，另外有32人無法確認死因。

至今泰國只有1人因為接種疫苗死亡，這人打完疫苗後患有血小板減少症（thrombocytopenia）。

歐帕強調，4000萬劑疫苗中只有1例與疫苗有關，顯示疫苗仍舊安全，而且接種的好處大於潛在副作用。