合歡山湧入大批人車，花蓮新城警分局員警在現場請民眾勿違規停車。（新城警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

合歡山湧入大批人車，花蓮新城警分局員警在現場請民眾勿違規停車。（羅亦晽翻攝）

花蓮新城警分局員警在太魯閣國家公園附近路段指揮交通。（新城警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

中秋節連假是防疫警戒降級的首個連假，加上各地天氣晴朗，民眾已悶不住，紛紛出遊踏青，今是連假第2天，上午蘇花路廊南下車流量仍較多，時速約維持在50公里，而合歡山也出現大批人潮，停車場早已停滿，警方也在現場協助指揮交通。

昨是中秋連假首日，蘇花路廊南下往花蓮方向共湧入20990輛次運量，較去年中秋節同時期增加約33％，且花蓮東大門夜市昨晚也出現人潮，知名小籠包店、早餐店、名產店也有大批遊客排隊，等著品嚐在地美食。

今是中秋連假第2天，蘇花路廊南下往花蓮方向整體運行堪稱順暢，每小時交通量維持在700至900輛，截至上午10時，車流量為5804，上午6點，出現最高車流量，每小時917輛次，顯示很多民眾抱持預期心理，透過分散出發以避開尖峰。不過公路總局預估今天車流量也是南下大於北上，請用路人安排行程時儘量選擇離峰時段行駛。

這2天東部天氣晴朗，各處觀光熱點湧入人潮，花蓮遠雄海洋公園今中午前入園人數已達4000人，且旅遊勝地合歡山一早也已塞爆人車，儘管停車場早已無空位，仍有車輛持續上山，民眾也難以維持社交距離，加上太魯閣國家公園車輛較多，新城警分局隨即增派警力上山疏導交通。

警方表示，目前合歡山人車潮較多，員警在現場請民眾勿違規停車，並請戴好口罩、保持社交距離。另外，花蓮警分局也將針對市區中正、中華、中山路三大幹道，規畫專案勤務加強疏導，取締各項交通違規。