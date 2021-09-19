鄰居之間的相處並不容易，有時候遇到常常發出噪音的鄰居，實在讓人難以忍受。外國一對網紅夫妻長期被樓上鄰居發出的噪音所苦，尤其這些噪音多集中在晚上或深夜，讓他們根本沒辦法好好睡覺，為了報復，2人突發奇想，決定倒立在天花板上瘋狂踱步，超狂的招式讓550萬網友都十分驚嘆。

根據《每日星報》報導，網紅夫妻Mav和Mandii日前拍片表示，樓上的鄰居時常在半夜發出噪音，讓他們根本沒辦法好好睡覺，並且一直深受其擾，最近夫妻倆終於忍無可忍，決定「以其人之道還治其人之身」，實行他們的超狂報復行動。

從畫面中可以看到，老公把老婆整個人反轉抱起來，而老婆則穿著厚底拖鞋，不斷在天花板上來回走動、踱步，發出了極大的噪音，雖然影片只有短短7秒，但超高難度的報復行為還是吸引眾多網友前來朝聖，截至目前為止觀看次數已經突破550萬。

不少人都大讚這對夫妻高招，還留言笑說：「下次你們可以改穿踢踏舞鞋」、「可是你們怎麼在白天報復，他們搞不好不在家耶」、「這就是為什麼我不喜歡住在公寓的原因」、「你們朋友來家裡作客的時候，可能會問『為什麼天花板會有腳印？』」、「用掃把戳天花板可能會更輕鬆…」、「我樓上的鄰居也喜歡在半夜2點訓練馬拉松，我還以為他要去比奧運呢」。