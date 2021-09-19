國民黨立委林為洲日前在臉書貼出一張與角逐國民黨主席的朱立倫合照，被外界視為棄保效應發酵，林為洲表示，在競選主席的4人中，張亞中、朱立倫支持度在伯仲之間，他認為國民黨應爭取中間選民認同，因此傾向支持朱立倫，他也喊話，黨主席選舉不僅是黨內之事，也要為2022大選鋪路。

林為洲表示，朱立倫學歷、經歷都夠格，對中間、年輕選民較有吸引力，也對於2022年重返執政有幫助。林為洲也說，黨主席選舉因為是黨員才有資格投票，而黨員有不少是基本教義派，他也提醒，這不僅只是國民黨內的選舉，也要為明年大選做準備。

林為洲坦言，張亞中、朱立倫在黨內的支持度不相上下，兩人實力在伯仲之間，因此若在兩人之間做選擇，他會支持比較能吸引中間選民的朱立倫。林為洲也不諱言，他與朱立倫、江啟臣的私交都很友好，兩人路線也較為相仿，但考慮到2022年的大選，他表態支持朱立倫。

對於國民黨主席選舉白熱化，同為國民黨籍的新竹縣長楊文科，則選擇不表態。苗栗縣長徐耀昌則回覆，要秉持行政中立原則，相信黨員會選出最有能力、有經驗、務實的主席，來帶領國民黨。