兼具知性與美貌的女星Janet，跟混血男星George結婚並育有2子，當年她主持《瘋台灣》節目，一口流利的台語及開朗的風格讓人印象深刻，近年投身戲劇圈，也有亮眼表現，是台灣演藝圈的優質藝人，但Janet昨(9/18)卻表示，她2002年來到爸媽的故鄉台灣當實習救護人員，本來預計待半年就要回美國，沒想到因緣際會之下反倒放棄醫學院並搬來台灣，成了現在的她。

Janet昨天在臉書回憶當年，表示2002年放棄醫學院搬來台灣，是她人生中做過最瘋狂的事，因為長久以來並非父母對她的期待，而是她本身對「醫生」這個職業很感興趣，所以她認真上課、實習，立志未來要做一個無國界醫生。

只是沒想到22歲那年，她來台灣實習結束準備返美時，偶然接到一個內衣廣告，拍攝後覺得新鮮有趣，心中出現了想要有新鮮體驗、挑戰自我以及想待在亞洲旅遊的想法，最終為此放棄了醫學院。

Janet表示，會決定放手醫學院，是因為「我覺得像這種比較穩定的行業，如果我想回去的話都還會在，但〝模特兒〞這個比較不穩定、特別，而且比較適合年輕時候試試看的行業，如果要做就要趁現在」。

因此她決定要做就全心投入，就寄了「拒絕信」給醫學院，笑稱很難得是自己可以「拒絕」，而不是「被拒絕」，之後Janet搬來台灣，開始了模特兒挑戰之路，她表示不敢稱之為模特兒事業，因為過程並不順利，薪資跟工作機會都不固定，「我為了生活也同時接了很多其他的兼差，像是教英文、當保母、加入小提琴團隊，也繼續在救護團隊工作」。

隨著這篇遙想當年的文章，Janet還附上當年剛搬來台灣時的青澀照，驚呼「我的天啊！好多不同look喔！那個化妝-Oh My God！」，粉絲也覺得有趣，紛紛留言「除了妝容以外剩下的都沒有變，一直都這麼漂亮動人」、「好青澀的妳」、「用這些照片來辨識是否為機器人可能很多人會瘋掉，即使沒有整形變化還是蠻大的」，甚至覺得當年的Janet，有點巨星林青霞的感覺，都是大美人。