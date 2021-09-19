網紅「四叉貓」接種高端疫苗2周後到診所檢驗抗體，並自爆數據，豈料此舉被指涉及違反《傳染病防治法》，而替他檢驗的禾馨診所恐依法遭處25萬元罰鍰。對此，台北市議員游淑慧表示，民眾冒著副作用風險去打疫苗，就是為了取得抗體，出現防護力，衛福部卻禁止民眾驗，這算什麼鬼？她認為，不能驗抗體就跟不願普篩一樣，「不驗就活在綠色童話故事中，但一驗可能就水落石也出。」

游淑慧今（19）日在臉書指出，現在去驗高端抗體的人，正是相信高端而施打者，目前衛福部核定12家醫院可以做疫苗施打後的抗體檢測，台北市包括台大、三總、聯合醫院仁愛院區等。

兩周前，游淑慧曾詢問衛生局，「一般市民能不能去仁愛驗？」得到的答案是，「只能驗機組人員，不能驗一般民眾」。她質疑，為什麼連驗抗體都只機組人員限定，一般民眾不准？17日質詢，她也要求台北市長柯文哲開放仁愛醫院，提供市民自費檢驗服務。

國民黨台北市議員游淑慧、羅智強，17日在台北市議會中，要求北市開放市民自費檢驗疫苗抗體。（張鎧乙攝）

此外，游淑慧也表示，國內已有多家生技公司已完成「中和抗體快篩試劑」，一滴血就能知道體內有無中和抗體，雖不知道濃度數據，但起碼可以幫助民眾先了解「產生（抗體）了嗎？」

對於打完兩劑疫苗都毫無反應，游淑慧指出這在美國曾引發討論，有醫生擔心這是免疫系統沒有得到足夠刺激，可能也無法產生抗體；有的專家則說，就是會有人沒反應，但還是有抗體。美國流行病學專家和免疫專家眾說紛紜，後來的建議就是：打完兩針後，可以隔兩周去檢測抗體，抗體檢測快速也不貴。

游淑慧認為，民眾冒著副作用風險去打疫苗，就是為了取得抗體，出現防護力，「到底是買到防彈衣還是羽絨衣？」衛福部卻禁止民眾驗，就像不願普篩一樣，一驗可能就水落石出。

對於此次檢驗風波，台北市衛生局派員前往檢驗單位禾馨診所稽查後，認定禾馨違規，依法最重可開罰25萬元罰鍰。衛生局長黃世傑昨在疫情記者會上表示，禾馨相關企業沒有申請也沒有被核准，禾馨幫民眾檢測或是收費，已違反相關規定。不過，還是要事實認定，做詳細檢查與看書面報告，但禾馨有把收費事實公開，且未經過衛生局收費委員會審查，目前確實有違法之虞。