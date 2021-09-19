過去幾年許多外企逐步將製造業務從大陸向周邊東南亞國家遷移，越南則是其中最熱門目的地之一。但在近期嚴峻新冠疫情打擊下，越南各地的工廠被迫關門歇業。美國商業新聞網石英財經報導指出，越南在這3個多月裡的嚴格疫情管控，讓許多美國企業高管擔心公司可能喪失生產能力，部分企業已開始推動產能回遷到中國。

美國防護服裝製造商雷克蘭工業公司CEO查理斯‧羅伯森（Charles Roberson）在9月9日的財報電話會議上說，已經聘請新的高管幫助企業「在幾周時間將產能從越南轉移到中國」。

美國傢俱製造商LoveSac的CEO肖恩‧納爾遜（Shawn Nelson）也在近日公司電話會議中坦言，公司不得不把生產從越南遷移至中國，以確保商品能有足夠庫存。「我們知道來自中國的庫存商品會受到關稅的影響，但這至少能保有存貨，這對我們和顧客來說都至關重要。」

回顧由於Delta毒株的肆虐正讓新冠疫苗接種率僅有4％的越南不堪重負。自5月下旬起，越南全國的新冠病例就居高不下，導致越南政府不得不關閉各地的工廠。