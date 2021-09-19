痛批朱張一個不老實、一個不務實 江啟臣：互打才是亡黨亂源！

國民黨主席之爭白熱化，候選人朱立倫及張亞中抓對廝殺，尋求連任的現任黨主席江啟臣今天上午在台中市的政見辯論會前也火力全開痛批兩人「一個不老實、一個不務實」，他強調，如此黨內互鬥，「贏了之後，要如何帶領國民黨往前走？」、「憑什麼爭取黨主席？」

「我很難過」江啟臣不諱言，他在昨天的黨主席政見辯論會中候選人間黨內互鬥，他並質疑，黨有難的時候，這些資深黨員在哪裡？黨內選舉是由黨員做決定，不要讓基層看到黨內的民主變成黨內惡鬥，昨天辯論會後，他收到很多黨員的關心，並砲火全開痛批，江、張兩人「一面喊團結，一面操作棄保」，如果自己都沒有自信，還要透過棄保才能贏得勝利，以後要如何帶領國民黨戰鬥？

江啟臣表示，黨內互打絕對不是免費，而且免費的最貴，是要付出高代價的。他強調，此時此刻還要操作棄保，再黨內互打，才是會導致國民黨會亡的亂源。

江啟臣強調，國民黨需要的是穩定跟安定，下個月台中的罷免案、年底公投案、2022年的縣市長選戰及2024年重返執政等，連最基本的承諾「要不要選2024」不敢講，江抨擊朱張兩人「一個不務實、一個不老實，你們憑什麼爭取黨主席？」

針對江啟臣以「不老實」暗指朱立倫始終不願鬆口選2024總統，對此朱立倫在政見發表會後受訪仍沒有正面回應，只說中秋佳節祝福大家平安健康快樂，強調黨內同志都是好朋友，剛剛政見發表會後跟啟臣也聊很多。

「在禮拜六之後，會團結大家。」朱立倫說，如果自己當選，會邀請啟臣、卓縣長、張教授的團隊聚一聚、聊一聊，畢竟中秋佳節大家都很忙，延後一個禮拜過也不錯。