北市75歲蔡姓老翁，在疫情三級警戒期間，於臉書PO文「美國紅十字會說，不再接受已經接受疫苗人的捐血，因為疫苗會把身體裡面天然的抗體破壞！」，警方認為蔡翁散布假訊息，依《社會秩序維護法》送辦，法官裁罰1000元。

蔡翁是於今年5月28日下午2時38分許，在個人臉書發文「你還希望打疫苗嗎？美國紅十字會說不再接受已經接受疫苗人的捐血，因為疫苗會把身體裡面天然的抗體破壞！你周圍還有人要搶著去接種疫苗嗎？請趕快把真新聞傳給他們啊！」

警方接獲民眾檢舉，循線找到蔡翁，他供稱是看到網路訊息後，認為有提醒親友的必要，遂在臉書發文，他只是轉傳網路消息，不知觸法。警訊後，依《社維法》將蔡函送台北地方法院簡易庭裁處。

法官認為，台灣事實查核中心已於5月22日已針對此網路傳言發布澄清稿，蔡的貼文內容，將使民眾對施打疫苗產生疑慮，認為蔡散佈謠言，足以影響公共安寧，違反《社維法》，裁罰1000元。