台南市南區大成路2段某巷內的機車疑似遭人縱火。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

台南市南區19日凌晨短短1個小時之內連續傳出3起疑似汽機車縱火案，導致2輛汽車及2輛機車受損，幸好無人傷亡。警方連夜調閱沿路監視器畫面追查，發現1名男子疑似拿著噴燈四處作案，研判有地緣關係，已鎖定特定對象全力追緝中。

據查，凌晨零點51分左右，市府消防局119勤務指揮中心接獲民眾報案，指南區鹽埕路160巷內1輛停在戶外的白色自小客車起火後，消防分隊馬上調派人車前往灌救，火勢10餘分鐘即撲滅，但自小客車已被燒燬，車主懷疑人為縱火要求調查。

隨後，凌晨1點6分左右，南區金華路一段也傳出機車火警，在鹽埕路打火的消防人員轉往滅火，也很快就撲滅火勢，但已波及另1輛汽車受損。

不料，凌晨1點38分許，119又獲報南區大成路2段某巷內傳出機車火災，消防人員到場時，火勢已被車主以滅火器撲滅。

接連發生3件汽機車火警，消防人員懷疑有人縱火，立即報請警方調查。管轄的市警六分局接獲消防隊通報十分重視，經派員警在汽機車火警地點沿途調閱相關監視器畫面，今天上午已鎖定1名特定對象，正全力追緝中。