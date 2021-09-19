雲林縣長張麗善針對此次國民黨主席選舉，在臉書上留言表態力挺朱立倫，認為與主流民意站在一起的國民黨，才是人民需要的國民黨。朱的歷練完整、有國際視野、不偏中偏美，能夠帶領國民黨走向大格局，讓台灣在國際上立足，她相信並且也支持朱立倫。

張麗善18日在臉書上留言「距離國民黨主席的選舉只剩下1個禮拜，我既是國民黨籍的縣市首長，也是1位憂心忡忡的黨員。我與每1位參與此次選舉的黨員同志都是好夥伴，但我在此刻也要坦誠地表達自己的意向：我相信朱立倫，我支持朱立倫」。

張麗善19日進一步說明，針對這次國民黨主席選舉，參選的4名黨內同志，在黨這麼艱困的情況下，都願意站出來，她覺得非常佩服，光是黨的債務，就是基本上要承擔解決的問題，所以對於他們的勇氣與承擔都非常佩服。

張麗善認為，現任的江啟臣主席不是不好，江現在1個人扮演黨主席與立委2個角色，國民黨現在是在野，要有更多人才去分擔相關工作，江是民選出的來的現任立法委員，把立委的角色扮演好，黨主席這個舞台留給其他3位候選人。

張麗善說，擔任黨主席，行政經驗各方面的歷練要完整，本身要有國際視野，要有大格局，要國際性全球化，不偏中或偏美，而是在國際舞台尋求台灣立足的空間，未來的國民黨要走向大格局、國際性、全球化，具備開闊的視野及胸襟，才能符合大家的期待。

張麗善指出，3人當中，朱比較符合大家的期待，而且比較有能力帶領國民黨跟民進黨競爭，表達不同的思維與方向。身為黨員，應對黨內選舉有所表態，要更理性的期待國民黨在政治這方面，能夠平衡台灣的政權，站在民眾的立場監督執政黨，這是她表態支持朱的原因。