一名男子在網路分享，半年多前和女友去台中一中商圈附近停車場上廁所，由於廁所門的下緣距離地面非常大，再加上女友上廁所習慣將內褲拉到腳踝，因此從下方門縫就可以看到她的內褲，但他也沒想太多，豈知女友上到一半，就急忙跑出來說「有小男孩從門縫拉她的內褲」，嚇得她再也不敢在外面上廁所。

原PO昨（18）日於論壇《Dcard》發文指出，半年前她與女友去台中一中商圈逛街，離去時女友在停車場的廁所上廁所，由於廁所門下緣距離地面非常大，因此只要經過的人，從下方門縫就可直接看到女生穿的鞋子。

原PO說，偏偏女友有個習慣，上廁所時會將內褲拉至腳踝，所以經過的人從外面都可以看到他女友的內褲，但他並沒有多想，沒想到過沒多久，突然一名小男孩從女廁衝出來，緊接著女友也慌張地跑出來。

原PO急忙問發生什麼事，女友則說，上廁所上到一半，突然看到有個小男孩，手從門縫底下伸出去拉她的內褲，一開始小男孩用手撥彈她的內褲時還沒感覺，直到聽到有怪聲，才發現底下門縫多了一顆頭，令她嚇得當場大喊，小男孩也嚇得逃離現場。

原PO當下認為應要報警處理，但女友認為對方只是個小孩，便將其當成惡作劇，不過這件事仍造成女友心中巨大的陰影，導致在外都不敢上公廁，原PO十分心疼，同時也提醒網友，出門在外上廁所定要結伴同行，盡量不要選擇門縫間隔太大，否則很容易被偷拍。