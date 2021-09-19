根據大陸海關總署今(19)日公告，台灣番荔枝(釋迦)和蓮霧多次檢出大洋臀紋粉蚧，明(20)日起將暫停兩水果輸陸。學者指出，和鳳梨相對分散的市場相比，釋迦出口大陸幾乎高達100％，出口量佔產量6成，如果回流到台灣市場，對市場價格打擊將非常大。

逢甲大學國貿系教授楊明憲表示，和年初中國大陸暫停台灣鳳梨輸入後，農委會積極開拓其他市場，但是鳳梨外銷市場相對分散，鳳梨釋迦卻高度集中在大陸，釋迦在其他國家外銷的可能性還不清楚，如果其他國家對我釋迦有興趣，其實早就看得出來，釋迦在分散市場困難度更高，如果回銷台灣內部市場，對價格的衝擊將非常大。

楊明憲指出，鳳梨釋迦產季11月後才開始出貨，距離11月還有一小段時間，外銷檢疫是基本功，從外銷供果園的管理、採收、檢驗、出貨等應再加強檢疫工作，過去都是抽查，建議之後加強普查力道，既然大陸有簡易的反映，台灣也應以加強檢驗的態度來回應，並爭取進一步協商。

此外，106年開始就有辦理釋迦收入保險，不只是保天災產量的減少，也有保價格下跌的損失，其實兩三年前就有農民擔心過度集中在中國大陸會遭遇價格面的衝擊，但是今年鳳梨釋迦投保面積107公頃，台東種植的面積卻高達2815公頃，可見釋迦收入保險投保情況仍然相當有限，農民本身也要有風險意識。

楊明憲說，其實鳳梨釋迦在今年4月產季就已經結束，這半年都沒有出貨，為何現在才發布這樣的消息？過去十幾年來蔬果貿易都是純粹的兩岸商業活動，不應被政治影響，否則大陸談到讓利，而讓利背後如果要爭取更多民心，這樣的做法是否有所違背？