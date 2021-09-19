港星江嘉敏有著甜美外型，因此被無線台簽約出道，成為女演員，2017年演出《親親我好媽》「嚴茜瑜」一角，憑藉清新女學生形象與亮眼表現一炮而紅，成了公司力捧的重點明星，但人紅是非多，她接連爆出桃色糾紛，如劈腿男友的好哥兒們、追求已婚男星等，但都被江嘉敏否認，而她情路多舛，最近上節目吐露，曾被兩任男友荒謬劈腿，其中一次受重創，還被男方母親質疑：「是不是妳滿足不了他啊？」，超級傻眼。

江嘉敏近日上節目聊「外遇」主題，自爆情路上也兩度遭逢背叛，因男方劈腿而分手，年輕的時候還曾經對男友偷吃睜隻眼閉隻眼容忍，該是人生最甜美的初戀，卻是男友搞上自己好姊妹，2人甚至在慶祝她生日時，故意當她的面親暱互動，讓她非常不堪，此外，她還有某任男友偷吃她的同行，偷腥對象之廣，橫跨模特兒、KOL、女藝人。

江嘉敏爆料，這任瘋狂偷吃圈內人的男友，其中一個小三是女藝人，是她也認識的人，「大家有一起吃過飯的」，但她很晚才發現對方的身分，最初是她聽到男友講電話，對方聲音聽著耳熟，覺得跟該女星聲音很像，但一直到她在自家樓下看見女方的車，才串起整件事情。

不久後，江嘉敏跟男方談分手，直到那時候才知道，兩人不僅是曖昧，且是早已在她家發生過關係，因此大崩潰，「家裡那張床是骯髒的，我覺得」，更扯的是，她打電話跟前男友的媽媽吐露此事，男方媽媽護兒心切，脫口說：「是不是妳滿足不了他啊？如果妳能滿足他，他就不會去找第二個」，江嘉敏直言當下完全沒辦法控制情緒，氣到爆炸。