台中太平資源回收場冒火舌 濃煙高竄籠罩隔壁大里區也聞到

「真是池魚之殃！」太平區一處資源回收場昨日深夜突然冒出無名火，場內堆積大批易燃物造成火勢一發不可收拾！燃燒時竄出的濃煙連鄰近的大里區民眾都深受其害；消防局指出，火勢在今天凌晨撲滅所幸無人員傷亡，至於起火原因及善後，正由環保局及消防局調查處理中。

消防局指出，昨天深夜10時47分，台中市消防局接獲民眾報案，指太平區921地震公園資源回收場深夜突然冒出無名火，消防局出動太平、車籠埔分隊等消防車12輛、人員30名趕往現場滅火。

附近居民說，他們從高樓往公園方向看去，就發現有熊熊的火燄，連《我是太平人》臉書民眾也po出火光的照片；民眾懷疑是否有人中秋節烤肉所引起，連毗鄰的大里區民深夜都聞到濃煙的異味，抨擊該資源回收場不應以鄰為壑權責單位難辭其咎。

消防局表示，火勢於今天凌晨零時19分控制，消防局並進行殘火處理，估計燃燒廢棄物面積約200平方公尺，火勢於凌晨1時33分完全撲滅，全案正由消防局及環保局進行處理調查中。