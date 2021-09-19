嘉義沉睡大白熊自從陪著民眾「口罩戴好戴滿」後，每隔一段時間就會換新裝，即將迎來中秋節，大白熊走節慶風，特地換上「中秋口罩」。（呂妍庭攝）

嘉義沉睡大白熊自從陪著民眾「口罩戴好戴滿」後，每隔一段時間就會換新裝，即將迎來中秋節，大白熊走節慶風，特地換上「中秋口罩」。（呂妍庭攝）

嘉義沉睡大白熊自從陪著民眾「口罩戴好戴滿」後，每隔一段時間就會換新裝，即將迎來中秋節，大白熊走節慶風，特地換上「中秋口罩」。（呂妍庭攝）

駐立在嘉義火車站前，曾登上yahoo日本首頁的嘉義沉睡大白熊自從陪著民眾「口罩戴好戴滿」後，每隔一段時間就會換新裝，即將迎來中秋節，大白熊走節慶風，特地換上「中秋口罩」，提醒大家歡度佳節之餘，仍應好防疫工作。

沉睡大白熊以及口罩設計者，藝術家莊信棠SMART表示，從去年至今大白熊已經換上十幾款口罩，以顏色、節慶為主題，每一次都有不同的驚喜變化，像今年中秋口罩特別讓大白熊與熊妹妹打扮成嫦娥、玉兔，扮演嫦娥的大白熊還手拿月餅，十分可愛。

負責縫製超大口罩的鑫韋布莊裁縫設計王瓊娥說，這次是以多層疊的貼布繡方式，讓白熊嫦娥、熊妹玉兔更有立體感，不僅遠觀美、近看更是細緻，非常適合取景拍照。

每次大白熊換口罩時間都在周五晚間，SMART說，這是經過設計的！因周末是嘉義火車站人潮最多時段，周五晚間口罩變身，周六日回嘉的旅客就有新驚喜，且這次不少熊迷在中秋前就敲碗期待，新口罩現身迎賓再次讓熊迷驚豔。

嘉義市政府觀光新聞處表示，沉睡大白熊從去年開始，就陪著所有市民「口罩戴好戴滿」，透過藝術為疫情中的人們紓壓，每一款口罩的巧思，成為火車站前的最美風景，尤其市長黃敏惠已在上周宣布2021台灣設計展12月23日正式在嘉迎賓開幕，屆時沉睡大白熊也會全新亮相，展現嘉義市滿滿設計能量。