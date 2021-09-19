呂雪鳳赴靈堂悼龍劭華。（陳俊吉攝）

羅宏正赴靈堂悼龍劭華。（陳俊吉攝）

連晨翔、邱宇辰赴靈堂悼龍劭華。（陳俊吉攝）

金鐘視帝龍劭華14日驟逝，從影42年的他，在演藝圈合作對象無數、也擁有好人緣，連日來許多曾合作過的藝人都前往靈堂弔唁。曾獲得台北電影獎與金馬獎女配角獎的資深藝人呂雪鳳，今（19日）下午1點左右在導演葉天倫陪同下前往靈堂致哀，曾在《High 5 制霸青春》與龍劭華合作的「大仁高中」同學羅宏正、連晨翔、邱宇辰也相偕赴靈堂向「校長」上香。

呂雪鳳表示，她與龍劭華合作多次，其中兩度演夫妻，光是《含笑食堂》就當了半年多的夫妻，後來也合作《世間情》、《大稻埕》等作品，她誇龍劭華個性太有趣、太可愛，「他無遠弗屆，什麼都能聊，可以聊到天邊海角、天邊地下，個性很活潑，私下講話也口無遮攔，碰到什麼人就能講什麼話。」被問是否有特別想起的回憶畫面，她忍不住眼眶泛紅、哽咽地說「想起的畫面很多」。

呂雪鳳說自己個性不善交際，再好的朋友也不常聯絡，但都會關心對方動態，平常也沒有一直滑手機的習慣，那天突然接到記者電話說要問龍哥的事，她還回「龍哥不是在拍戲嗎？」聽到他走了的消息，她難過到無法講話，「就掛掉了，沒什麼好講的。」

她說龍哥跟她一樣，都太獨立了，一個人走習慣，「他都單槍匹馬、不喜歡人家伺候，有糖尿病10多年了，我們常提醒他叮嚀他要注意，但他很「ㄍㄧㄥ」，對自己身體狀況好像有把握或者說忽略了，總覺得他活力滿滿，忽略長期疾病重要性，像糖尿病容易有併發症；他雖然年紀大了，但熬夜拍戲翻班都精神滿滿，毫無問題，一進片場就嘰嘰呱呱，有他在的地方就一定會很吵很熱鬧，電力永遠充飽飽！」

羅宏正、連晨翔、邱宇辰曾在《High 5 制霸青春》與飾演校長兼籃球隊領隊的龍劭華合作，羅宏正也曾在《美味滿閣》演龍哥兒子，他們沒有受訪，事後透過友人表示就是來跟龍哥上香，跟龍哥聊聊天，謝謝之前龍哥在劇組的照顧，對他們的教導。