據路透報導，大陸銀行人士表示，深陷債務漩渦的大陸地產開發巨頭恒大集團部分主要往來銀行已經為了恒大相關貸款計提損失準備，另一些銀行則計畫展延短期貸款。

報導指出，這些首次披露的銀行措施，顯示出大陸的金融機構正在為恒大可能倒閉做準備。

一名銀行高層表示，中國農業銀行已經計提部分貸款損失準備，以審慎應對對恒大的地產貸款。同時，恒大另外兩大貸款行民生銀行和中信銀行準備對部分短期貸款進行展期。

恒大去年公布向銀行及其他機構的貸款總額為6934億元，其中分析師認為占比較大的信託貸款已經較2019年的7823億元下滑。

根據一份遭外洩的2020年資料檔案，當中顯示，恒大向超過128家銀行及逾121家非銀行機構進行借貸；該文件被恒大斥為「憑空捏造」，但許多分析師都認真看待。

報導援引一名國有銀行消息人士表示，在該份檔案外洩之後，中國人民銀行（大陸央行）要求所有恆大的主要往來銀行檢討其曝險，並逐月評估相關財務風險。

有機構預計恒大未來實質性破產機會較大，但在對外公布時，考慮到系統性風險較大，或稱軟著陸。在清償順序上，將是保已售專案竣工優先，供應商欠款優先，金融機構的借款殿後。