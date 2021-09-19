美國紐約一名肌肉男公開了自己的「省錢秘訣」，他透露自己只有2件內褲，要穿之前都會先拿起來聞一聞，確認沒有臭味就不會洗、繼續穿，此外擤過鼻涕的衛生紙他也會攤開曬乾後重複使用，這些省錢妙招讓他能夠將自己的生活開銷控制在每個月300美元（約新台幣8300元）。

根據《LADbible》報導，里維拉（Matt Rivera）和母親一起生活在紐約奧蘭治縣（Orange County），他夢想成為一名職業摔角手，為了實現目標，他必須在日常生活中非常節儉，把錢都存下來投資自己的身體，因此里維拉找到了許多可以讓自己省錢的小妙招。

里維拉坦言自己其實只有2件內褲，每次要穿之前他都會先把鼻子埋進內褲中，進行「嗅覺測試」，如果沒有太難聞的異味，就不需要清洗內褲，藉此省下一次水費；另外里維拉還會重複使用同一張衛生紙，他把已經擤過鼻涕的衛生紙攤開、放在窗戶旁邊，讓太陽曬乾後繼續使用，「如果衛生紙真的太濕，可以先把它擰乾一點」。

為了維持健美的身材和漂亮的膚色，里維拉在保養方面也無所不用其極地省錢，他用香蕉皮和蛋殼自製蛋白粉，取代市售一罐要價100美元（約新台幣2700元）的商品，並驕傲稱自己喝的是全世界最便宜的高蛋白奶昔，「額外的營養、額外的食物，為何要浪費呢？」；里維拉甚至還用茶包、水和噴霧器自製助曬液。

幸運的是，里維拉的媽媽瑪格麗塔（Margarita）會在他需要幫助的時候伸出援手、每個月買食物給他，但瑪格麗塔並不認為兒子的「省錢妙招」有什麼問題，「很多人說我兒子很摳門，但我會說他很節儉，而且我覺得他很有創意」。