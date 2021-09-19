高立良神父長期在新竹縣偏鄉服務，在中秋節前夕獲得梅花卡，也十分開心。（移民署新竹縣服務站提供）

比利時籍神父高立良在台傳教26年，長期在新竹縣的竹東鎮、尖石鄉等山區服務，內政部移民署中區事務大隊新竹縣服務站日前送上梅花卡，為具有特殊貢獻的永久居留證，高立良說，台灣早已是他家鄉，很開心收下這份中秋節禮物。

高立良神父30歲時來到台灣，長期在原住民部落傳教，時常往返竹東、田埔及秀巒天主堂，但他不以為苦，關懷在地的弱勢家庭、養老院、教養院，透過實際訪視，了解他們的心聲，也帶進神的祝福與愛，期望信仰成為他們心靈上重要的支柱。

高神父十分重視青少年的教育和學習，由於原鄉部落缺乏良好的教育環境，因為家庭或經濟因素，甚至中斷學習，他積極推動課後輔導計畫，也不辭辛苦，接送孩子上學、下課，也在寒假、暑假期間開辦營隊，使學生在假期間的學習也不中斷。

移民署新竹縣服務站主任黃清欽表示，高神父長期在台灣偏鄉，無私位原住民、客庄孩子貢獻良多，符合移民核發特殊貢獻永久居留證梅花卡的資格，可以不受居留年限的限制，給予永久居留權，表揚他對台灣長期辛勞付出的貢獻。

高立良在中秋節前夕獲得梅花卡，他也十分開心，他說他早已視台灣為家鄉，甚至比許多台灣人還愛這塊土地。