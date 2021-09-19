中央流行疫情指揮中心今(19)日表示，考量國內疫情雖趨緩但仍有零星不明感染源之本土病例，疫情指揮官陳時中表示，這波的二級警戒到9月20日，再次延長至10月4日，後續會再視疫情的發展，做滾動式的修訂。另外會展及宴席2種活動將放寬管制。

陳時中指出，這次疫情警戒最大變動為相關人流管制，最主要為室內80人、室外300人，若是室內空間很大，扣除固定設備外，樓地板面積為2.25平方公尺計算為1人，作為人流管制，換句換說，較大型的場域，可以根據人的計算做修訂。不過針對原來不開放的場所，依然維持不開放，但相關職業場所，會做整合性的討論，再觀察疫情變化。

指揮中心表示，國內疫情警戒維持二級，8大行業仍不開放。（圖／指揮中心提供）

另外，經濟部國際貿易局也表示，為了讓會展活動回復正軌，又能兼顧防疫，新的管理措施要求主辦單位必須在活動3週前報送經地方政府核可的防疫計畫，給場館管理單位審查。

規定會展場館及從業人員自主防疫管理措施，如場館相關從業人員須進行造冊，應有6成以上已完成施打第1劑以上疫苗、從業人員分流上班計畫，以及會展場館環境清潔消毒，場館每2小時應定時進行新鮮空氣換氣作業等等。有關的應變計畫應確實造冊，並且逐日即時更新。

貿易局表示，會議及展覽之容留人數上限，應以總面積除以2.25平方公尺計算，且會議須採梅花座、展覽使用總攤位面積以租用的展區面積40%為上限。

為持續協助業者維持營運，並有更佳實力因應疫情衝擊，經濟部正同時對會展業者提供今年第3季的員工薪資與一次性營運資金補貼，希望能為全國會展產業在疫後時期的振興發展，注入更多活水動能。