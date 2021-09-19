資深媒體人趙少康號召戰鬥藍，對此，藍委李貴敏表示，這段時間以來，自己花了不少時間，與國民黨內許多年輕朋友座談，也鼓勵他們一起來做「戰鬥藍」，讓國民黨更好，改變台灣。

李貴敏今（19日）在臉書發文表示，這段時間以來，自己花了不少時間，與國民黨內許多年輕朋友座談，其中有個人，也有來自兩岸、文創、公益、司法改革等不同專業背景的團體，彼此溝通理念，也聽取他們關於推動黨務革新與重要政策的看法。李直言，大家都希望國民黨變得更新、更有活力、更有戰鬥力，更重視基層與民意的意見。

藉著與年輕朋友溝通的機會，李貴敏稱，自己鼓勵他們如果真有心改變國民黨，就應該更積極投入黨務行列，參選黨代表、中央委員，甚至直接爭取代表黨參選民代，用實際行動帶動國民黨改變，所以除了自己辦公室有幾位年輕助理決定出馬角逐黨代表之外，她也陸續介紹推薦了幾位黨內年輕菁英，一同投入黨務改革的行列。

李貴敏希望，大家能多給這些年輕人一些鼓勵，有年輕人一起往前衝，國民黨才有未來，而自己跟這些年輕朋友的接觸、請益也會持續下去，希望團結更多的年輕世代，給他們更多具體的協助，大家一起來做「戰鬥藍」，一起改變國民黨，改變台灣。