國民黨主席選舉白熱化，針對江啟臣以「不老實」暗指朱立倫始終不願鬆口選2024總統，對此朱立倫在台中場政見發表會後受訪仍沒有正面回應，只說中秋佳節祝福大家平安健康快樂，強調黨內同志都是好朋友，剛剛政見發表會後跟啟臣也聊很多。

「在禮拜六之後，會團結大家。」朱立倫說，如果自己當選，會邀請啟臣、卓縣長、張教授的團隊聚一聚、聊一聊，畢竟中秋佳節大家都很忙，延後一個禮拜過也不錯。