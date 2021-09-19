江啟臣酸「不老實」朱立倫：選後會團結大家 14:272021/09/19 中時 王文吉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨主席候選人朱立倫迴避回應「不老實」。（王文吉攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨主席選舉白熱化，針對江啟臣以「不老實」暗指朱立倫始終不願鬆口選2024總統，對此朱立倫在台中場政見發表會後受訪仍沒有正面回應，只說中秋佳節祝福大家平安健康快樂，強調黨內同志都是好朋友，剛剛政見發表會後跟啟臣也聊很多。 「在禮拜六之後，會團結大家。」朱立倫說，如果自己當選，會邀請啟臣、卓縣長、張教授的團隊聚一聚、聊一聊，畢竟中秋佳節大家都很忙，延後一個禮拜過也不錯。 張亞中嗆扣紅統帽沒證據 朱立倫：相信他很自豪 黨魁選舉張麗善表態：江沒有不好 朱較符合期待 #朱立倫 #江啟臣 #老實 #團結 #政見發表會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 藍黨魁選舉民調 朱領先 張江伯仲 04:102021/09/19 焦點要聞 朱立倫政見發表火力全開 隔空交鋒張亞中 12:322021/09/19 政治 卓伯源感嘆國民黨弱化 願無私做大事「2024重返執政」 13:142021/09/19 政治 國民黨主席選舉4候選人辯論後 最新網路聲量曝光 12:242021/09/19 政治 KMT主席大擂台》青年看黨魁辯論 個個都不算理想 04:102021/09/19 焦點要聞 史話》國學大師南懷瑾的華府歲月（王豫元） 00:302021/09/19 兩岸史話 國民黨母雞帶小雞 青年軍選戰練兵 04:102021/09/19 生活新聞 國民黨主席之爭 江啟臣痛批朱張：一個不老實、一個不務實 13:312021/09/19 政治 李旻快評》張亞中最可怕的對手 12:252021/09/19 快評 KMT主席大擂台》國民黨主席卡位戰 4候選人打高雄牌 04:102021/09/19 焦點要聞 KMT主席大擂台》2024大位之爭 江諷朱想選就大聲說 04:102021/09/19 焦點要聞 政治熱門新聞 國民黨主席選舉4候選人辯論後 最新網路聲量曝光 - 政治 最新政黨民調出爐 國民黨力壓民進黨 藍營大咖回應了 - 政治 蘇貞昌講這句話會惹怒人民 王世堅嗆10個字 - 政治 蔡英文揭莫德納催貨過程 前藍委譏：吹牛也要打草稿 - 政治 朱學恒突送劉寶傑12字花籃原因曝 徐巧芯驚呼 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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