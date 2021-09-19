中央流行疫情指揮中心今天表示，北部某幼兒園的群聚案目前已匡列3597人，全數都已完成採檢，其中3491人為陰性，28人為陽性，尚有75人在檢驗中，指揮中心指揮官陳時中表示，目前沒有看到疫情外擴情形，但社區感染仍要觀察到9月22日才能進一步判斷是否有外擴，仍不能掉以輕心。
此外，桃園航空清潔人員的案例，案16213，目前也已匡列397人，其中有396人陰性，尚有一人待採檢，陳時中指出，此案目前也沒看到疫情外擴，目前看來控制情形仍良好。
中央流行疫情指揮中心今天表示，北部某幼兒園的群聚案目前已匡列3597人，全數都已完成採檢，其中3491人為陰性，28人為陽性，尚有75人在檢驗中，指揮中心指揮官陳時中表示，目前沒有看到疫情外擴情形，但社區感染仍要觀察到9月22日才能進一步判斷是否有外擴，仍不能掉以輕心。
此外，桃園航空清潔人員的案例，案16213，目前也已匡列397人，其中有396人陰性，尚有一人待採檢，陳時中指出，此案目前也沒看到疫情外擴，目前看來控制情形仍良好。
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